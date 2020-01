Focuri de armă şi luare de ostateci la Criuleni: Mai multe persoane rănite CHISINAU, 11 ian – Sputnik. Un barbat a ranit trei persoane dintr-un pistol de model Baical in localitatea Malaieștii Vechi, din raionul Criuleni. Acesta a fost retinut de Politia Criuleni si luptatorii „Fulger”. Ofiterului de presa al Ministerului de Interne, Alina Zbanca, a comunicat pentru Sputnik ca cele trei persoanele ranite au venit in ospetie la agresor unde au consumat impreuna bauturi alcoolice, dupa care intre acestia s-a iscat un conflict. Gazda a scos un pistol pe care il detinea legal si a tras mai multe focuri de arma. © Photo : Inspectoratul de Poliție CriuleniPistol… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

