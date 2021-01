Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire cu focuri de arma in zona Barajului Firiza. Unul dintre soferi a fost ranit in zona coapsei In aceasta seara, in jurul orei 21.15, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau, s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de competenta a sectorului, in…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit si confiscat la frontiera verde, 3.000 pachete cu țigari, de proveniența Duty Free, in valoare de peste 35.000 lei. Pentru retinerea contrabandistilor, politistii de frontiera au…

- In noaptea de vineri spre sambata, politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Brodina in cooperare cu polițiștii de la STPF Suceava si lucratori ai Politiei Orasului Vicovu de Sus au identificat un autoturism de teren Mitsubishi Shogun care se deplasa in viteza dinspre frontiera de stat spre interiorul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, aproximativ 15.000 pachete cu tigari in valoare de 175.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. In data de 7 decembrie a.c., la nivelul Sectorului Poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei percheziții domiciliare desfasurate in zona de competenta, cantitatea de 18.000 pachete cu țigari, in valoare de 210.600 lei, precum și 2 autovehicule folosite la activitatea infracționala. Patru maramureșeni,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei percheziții domiciliare desfasurate in zona de competenta, cantitatea de 18.000 pachete cu țigari, in valoare de 210.600 lei, precum și 2 autovehicule folosite la activitatea infracționala. Patru…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei percheziții domiciliare desfasurate in zona de competenta, cantitatea de 18.000 pachete cu țigari, in valoare de 210.600 lei, precum și 2 autovehicule folosite la activitatea infracționala. Patru maramureșeni,…

- In urma unor actiuni pentru combaterea contrabandei cu tigari desfasurate in zona de competenta, polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 54.000 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara, in valoare de aproape 640.000 lei. Marfa confiscata…