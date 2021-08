Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au descoperit in vecinatatea orasului Borsa (Muntii Maramuresului - n.r.), intr-o zona foarte greu accesibila, un autoturism de teren fara numere de inmatriculare si mai multe colete voluminoase cu tigari, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial…

- Un cetatean roman implicat in contrabanda cu tigari a suferit un accident rutier dupa ce s-a rasturnat cu masina in raul Viseu in timp ce incerca sa scape de politistii care il urmareau, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu…

- Un autoturism marca Toyota, in valoare de 48.000 de lei, care figura ca fiind furat din Marea Britanie, a fost depistat de polițiștii de frontiera maramureșeni ieri, 7 iunie. Data la care polițiștii de frontiera din cadrul SPF Vișeu de Sus, in cooperare cu colegii de la STPF Maramures și S.T.P.F. Satu…

- Polițiștii de frontiera din cadrul S.P.F. Negresti Oas au descoperit si confiscat, la frontiera cu Ucraina, 12.800 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 150.000 lei, ce urmau sa fie comercializate pe piata neagra de desfacere din zona. In cadrul acțiunii a fost reținut un cetațean ucrainean implicat…

- Doi politisti de frontiera dati disparuti in Muntii Maramuresului au fost gasiti in cursul diminetii de marti, in urma unei ample actiuni de cautare care a durat toata noaptea, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au declanșat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate. Aseara, potrivit declarațiilor facute de catre Iulia Stan, purtatorul de cuvant al ITPF Sighetu Marmației, au fost…