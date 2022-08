Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au tras peste 25 de focuri de arma pentru a opri un șofer, intr-o urmarire ca in filme. Un pasager a fost impușcat Zeci de focuri de arma au fost trase de politistii din judetul Salaj pentru oprirea unui barbat care conducea o masina. Un pasager aflat pe bancheta din spate a fost impuscat.…

- Șoferul unui autoturism marca Toyota Rav 4 a fost urmarit in trafic cu focuri de arma, luni seara, in localitatea Darabani, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul unui echipaj de polițiști și jandarmi. Barbatul a reușit sa fuga chiar și dupa ce s-au tras 20 de focuri, iar in prezent e cautat de autoritați,…

- Barbatul, un paznic de vanatoare in varsta de 58 de ani, s-a impușcat cu propria arma, in masina personala, la marginea unei paduri din Timis. Omul lasase un bilet de adio familiei, iar aceștia au sunat imediat la 112, potrivit publicației locale Ziua de Vest . In noaptea de luni spre marti, barbatul…

- Un barbat de 57 de ani a fost gasit impuscat cu propria arma de vanatoare, in masina personala, parcata la marginea unei paduri din Timis. Acesta lasase un bilet de adio familiei care imediat a alertat autoritatile. In noaptea de luni spre marti, barbatul de 58 de ani, din Buzias, a scris un bilet de…

- In cursul acestei seri, 28.06.2022, in jurul orei 19:13, polițiștii Orașului Sannicolau Mare au fost sesizați prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul ca in localitatea Periam s-a produs un accident de circulație, soldat cu mai multe victime. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat la iesirea din tara un cetatean ucrainean care conducea o masina radiata din circulatie. Marti, 21 iunie a.c., in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a anunțat ca procurorii au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi inculpați. Unul dintre barbați, A.A.C.L., este acuzat de savarșirea infracțiunii de trafic de migranți, in timp ce pentru al doilea, Y.Y., lista acuzațiilor…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au depistat un tanar de 21 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, deși avea suspendata exercitarea dreptului de a conduce.In cauza, polițiștii au intocmit un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru…