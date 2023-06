Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe impușcaturi au fost auzite, vineri, in jurul orei 17.00, pe Aeroportul Internațional din Chișinau, in Republica Moldova. Potrivit unor informații ale Ziarului de... The post Atac armat pe Aeroportul din Chișinau, soldat cu doi morți. Un cetațean rus a deschis focul asupra polițiștilor de frontiera…

- Un incident armat a avut loc vineri pe aeroportul din Chisinau, unde un cetatean strain a deschis focul, ucigand cel putin doua persoane; atacatorul a fost in cele din urma capturat, relateaza presa de peste Prut si agentia Reuters. Potrivit publicatiei Ziarul de Garda, un barbat care a sosit cu un…

- Comisia continua integrarea Republicii Moldova pe piața unica a UE prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei, care permite finanțarea infrastructurii. Astazi, comisarul pentru transporturi, Adina Valean, și ministrul infrastructurii și dezvoltarii regionale din Moldova, Lilia Dabija,…

- Rusia l-a atacat foarte dur pe președintele ucrainean Zelenski, spunand ca este dependent de droguri. „Un dependent de droguri entuziasmat de bomba atomica”, l-a definit purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, intr-un comentariu la Telegram, pe Zelenski. Ea s-a referit…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a cerut miercuri „eliminarea” presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in represalii la un presupus atac cu drone asupra Kremlinului, atribuit de Moscova Kievului, care, la randul sau, neaga orice implicare, relateaza AFP. „Dupa atentatul terorist de astazi,…

- Cinci persoane, inclusiv un copil de 8 ani, au fost ucise intr-un schimb de focuri intr-o casa din Cleveland, Texas, a relatat sambata ABC News, citand poliția și autoritațile locale.Reuters anunța ca impușcaturile au avut loc vineri seara, iar poliția inca il cauta pe suspect, conform Mediafax.…

- Un angajat din cadrul Ambasadei Federației Ruse in Republica Moldova a fost declarat „persona non grata”, a declarat ofițerul de presa al Ministerului de Externe, Filip Cojocaru. „S-a decis declararea unui angajat al ambasadei Federației Ruse persona non grata pe teritoriul statului nostru”, a spus…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Chisinau, Oleg Vasnetov, a fost convocat miercuri la Ministerul de Externe al Republicii Moldova pentru a i se comunica despre ceea ce autoritatile moldovene considera drept „comportament necorespunzator” din partea a doi angajati ai ambasadei ruse, transmit Deschide.md,…