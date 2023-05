Stiri pe aceeasi tema

- O mașina condusa de o persoana cu aparente probleme psihiatrice a intrat joi seara pe poarta Vaticanului și a trecut cu viteza pe langa garzile elvețiene in curtea palatului inainte ca șoferul sa fie reținut de poliție, a anunțat Sfantul Scaun, potrivit AP.Jandarmii de la Vatican au tras un foc de…

- Un protest AUR are loc, miercuri, la Parlament. Jandarmii au incercat sa le explice ca nu au autorizație de protest, insa aceștia au devenit violenți și s-au imbrancit cu forțele de ordine. Ludovic Orban transmis ca a fost și el agresat „de protestatari AUR” in timp ce voia sa intre in Parlament. „Am…

- Un accident grav a avut loc in județul Suceava. Un angajat al Armatei a lovit un biciclist și a fugit de la locul faptei. Este vorba de o tanara de 31 de ani, care a adormit la volan, dupa ce a consumat bauturi alcoolice și a lovit un pensionar de 65 de ani. Victima a […] The post FOTO. O angajata MApN…

- Fostul vicepremier Dan Barna a fost lovit, vineri dupa-amiaza, de o mașina, in timp ce se afla in trafic, pe o trotineta electrica. Liderul USR nu a fost ranit, dar s-a dus la spital pentru verificari. Dan Barna se deplasa cu o trotineta electrica și a vrut sa traverseze pe o trecere de pietoni, cand…

- Polițiștii din Ialomița au fugit dupa un șofer care nu a oprit la semnal și au tras dupa mașina acestuia 14 focuri, fara ca vreun cartuș sa nimereasca vreun cauciuc. Șoferul a fost prins dupa ce a forțat o bariera și autoturismul i s-a lovit. Conform unui comunicat al IPJ Ialomița, șoferul urma sa fie…

- Depasirea vitezei legale cu mai mult de 100 de km/h se sanctioneaza cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 180 de zile si majorarea de drept a suspendarii cu inca 30 de zile in cazul savarsirii unei noi fapte similare, potrivit unui proiect legislativ ce are ca obiect…