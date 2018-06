Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite, in urma unui atentat produs sambata. Atacul sangeros l-a vizat pe noul premier al Etiopiei, Abiy Ahmed, care ținea un discurs in fața mulțimii adunate, scrie BBC.

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, estul Afganistanului, a informat o sursa din cadrul fortelor de securitate afgane, relateaza Reuters. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat. Sambata,…

- Barbatul care a intrat cu masina în pietoni la Moscova, provocând ranirea a sapte persoane, inclusiv a doi suporteri mexicani, nu bause, ci a spus ca era obosit si din greseala a apasat acceleratia în locul frânei, sustine autoritatea de management al transportului din Moscova,…

- Funeraliile a 58 de persoane ucise de fortele israeliene vor avea loc in Gaza, azi. Violentele care s-au soldat cu moartea a 58 de persoane au inceput in contextul in care zeci de mii de persoane au protestat de-a...

- Cel putin 116 persoane au murit in ultimele zile in India in urma unor intemperii puternice, bilant cauzat in principal de furtuni de nisip care au fost printre cele mai violente din ultimele decenii, relateaza AFP joi.Cel putin 102 persoane au murit din cauza vanturilor care au suflat cu…

- Se pregateste mutarea anului in Romania. Un fond de investitii vine in Romania in luna mai pentru a se implic in mass-media romaneasca. Acesta va fi alimentat de compania Ellaal Goldberg Corporation, reprezentata de Mark J. Robertson, președinte al companiei de consultanța financiara Potomac Global…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma pentru oprirea unor persoane implicate in contrabanda cu tigari, precizeaza un comunicat de presa al institutiei, remis, vineri, AGERPRES.…

- Cel puțin patru persoane au fost ucise sâmbata în centrul orasului Münster, din vestul Germaniei, dupa ce o masina a intrat în multime. Potrivit Politiei, soferul s-a sinucis prin împuscare. Barbatul care a intrat cu o furgoneta în multime…