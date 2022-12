Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a deschis focul, vineri, in centrul Parisului, a ucis doi oameni și a ranit pe mai mulți alții, relateaza BBC. Conform The Telegraph, șase oameni au suferit rani, iar doi dintre ei sunt in stare critica. Presupusul atacator, un barbat de aproximativ 69 de ani a fost capturat rapid…

- Un barbat a deschis focul vineri dimineața, pe strada Enghien, in arondismentul 10 din Paris. Cel puțin doi oameni au murit și alți patru au fost raniți, au anunțat autoritațile franceze, relateaza postul BFMTV și publicația Le Parisien.Potrivit primelor informații, impușcaturile au avut loc in apropierea…

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc duminica seara pe DN1, la Hula Bradului, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu, Andreea Stefan, informeaza Agerpres.

- Aproximativ 50 de oameni au murit si peste 700 au fost raniti in urma unui cutremur cu magnitudinea 5,6 care s-a produs, in provincia Java de Vest din Indonezia. Epicentrul seismului a avut loc la aproximativ 75 de km de capitala tarii, Jakarta, la o adancime de 10 km.

- O femeie este considerata principala suspecta in cazul atentatului terorist de la Istanbul. Autoritatile din Turcia au dat publicitatii imagini cu femeia, chiar pe bulevardul Istiklal, acolo unde a avut loc explozia.

- Atac armat intr-o baza militara din Rusia, in regiunea Belgorod la granita cu Ucraina. Cel putin 11 oameni au fost ucisi si 15 raniti dupa ce doi barbati inarmati au deschis focul asupra unor voluntari care doreau sa lupte in Ucraina, au anuntat autoritatile.

- Doua femei au fost ucise si alte 11 persoane au primit tratament la spital in urma prabusirii unui pod pietonal joi langa orasul Cacak din Serbia, a informat agentia de presa de stat Tanjug.

- Sapte persoane au fost ucise in urma unei explozii produse la o benzinarie in nord-vestul Irlandei, a anuntat sambata politia locala. De asemenea, politia a mai indicat ca opt persoane au fost spitalizate, in timp ce "cautarea altor victime continua".