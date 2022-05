Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita prin impuscare, joi, intr-o scoala, la Bremerhaven, in nordul Germaniei. Atacatorul a fost arestat, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei. https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBreakingIEN%2Fstatus%2F1527213717661835264&widget=Tweet „Elevii sunt…

- O persoana a fost ranita prin impuscare, joi, intr-o scoala, la Bremerhaven, in nordul Germaniei, iar atacatorul a fost arestat, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei pentru AFP, citat de News.ro . Atacatorul a patruns in incinta scolii si a tras focuri de arma, potrivit politiei. Persoana ranita…

- Elevii Nataliei Rotaru, invațatoare din Chitila, Ilfov, schimba din cand in cand uniforma cu costume improvizate de pirați, acrobați sau merg in gradina sa aiba grija de plantele pe care le-au sadit. Natalia Rotaru preda de doua decenii in aceeași școala unde a fost și eleva. A crescut și a studiat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina vineri in statiunea Mamaia.Este vorba despre un accident rutier tamponare intre un autoturism si un buldoexcavator.A rezultat o victima constienta, neincarcerata.Evenimentul rutier a avut loc in statiunea Mamaia, in zona…

- Astazi, o eleva a clasei a 9-a a unui liceu din or. Singera a adus pentru muzeul liceului un obuz pe care l-a gasit tatal acesteia in gospodaria sa. Profesorul de istorie vazand obuzul, presupunand ca este din perioada celui de -al doilea razboi mondial, a anunțat forțele de ordine.

- Oleg, unul dintre voluntarii care lucreaza in centrul de primire pentru refugiați din Gara de Nord din București, a reclamat o situație petrectuta luni, 12 aprilie: 32 de refugiați romi din Ucraina, majoritatea mame și copii, nu au fost primiți in sala in care se ofera mancare calda, pe motiv ca sunt…

- In imagini se vede cum o fata este pusa la pamant și atacata de o alta eleva. Ceilalți colegi din jur rad și filmeaza bataia.Mama fetei agresate acuza conducerea școlii ca nu au luat masuri suficiente, iar singura sancțiune a fost scaderea notei la purtare.Mama fetei spune ca acesta nu este singurul…

- O explozie puternica urmata de un incendiu a avut loc in interiorul unui apartament din Targoviște. Incidentul a avut loc in noapte de miercuri spre joi. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dambovița, o singura persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale, restul s-au autoevacuat. Explozie…