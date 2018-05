Focuri de armă la Nisa, în centrul oraşului. Mai multe persoane au fost rănite Un barbat a tras focuri de arma in centrul Nisei cu un pistol de alarma in urma unei dispute care a provocat panica pe o strada din centrul orasului, precum si ranirea a peste zece persoane. Politia a informat ca ar fi intre zece si 12 persoane ranite in panica provocata de focurile de arma, accidentandu-se. Unele dintre acestea au fost transportate la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale. Speriati de focurile de arma, oamenii care se aflau la terase, in baruri si in restaurante au intrat in panica si au inceput sa fuga, mai multe persoane cazand si ranindu-se, scrie presa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

