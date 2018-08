Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a perchezitionat trei locuinte din Birmingham si Nottingham dupa ce un barbat care a intrat cu masina in barierele de la securitate de la Parlament, ranind trei persoane, a fost arestat fiind suspectat de terorism, scrie BBC potrivit News.ro . Barbatul britanic in varsta de 29 de ani…

- Zece persoane au fost spitalizate dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase in orasul britanic Manchester in cursul noptii de... The post Focuri de arma in miez de noapte! Zece persoane au fost impușcate in Manchester appeared first on Renasterea banateana .

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat joi ca Marea Britanie a promis noi "propuneri concrete" pentru a depasi divergentele in chestiuniea frontierei irlandeze, la finalul unei noi serii de discutii la Bruxelles, relateaza AFP. Pe de alta parte, Michel Barnier…

- Regina Elizabeth a II-a ii primeste pe presedintele american Donald Trump si pe sotia sa Melania la Castelul Windsor, unde vor asista vineri la un mars militar, cupa care vor lua ceaiul, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, relateaza The Associated Press. Locatarul Casei Albe va fi primit de o garda…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE,…

- Politicieni britanici, dintre care multi din partidele de opozitie, spera sa atraga sambata, la Londra, zeci de mii de sustinatori ai organizarii unui al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la exact doi ani dupa prima consultare populara pe acest subiect, transmite…

- Cinci persoane au fost ranite în urma unei explozii care a avut loc la o statie de metrou din nordul Londrei, un barbat în vârsta de 23 de ani fiind arestat, relateaza site-ul BBC.

