Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza, miercuri, trei perchezitii in judetul Prahova si municipiul Bucuresti, dintre care una la punctul de lucru al unei societati comerciale, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de inselaciune, scrie Agerpres.

- Ucraina inaspreste controlul la frontiera cu Transnistria, unde armata ucraineana a inceput sa ridice o retea de fortificatii, relateaza marti publicatia ucraineana RBC.ua, citandu-l pe purtatorul de cuvant al Serviciului pentru granita de stat, Andrei Demcenko.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat si predat autoritatilor competente doi cetateni romani, cautati de autoritatile din Germania, respectiv Austria, condamnati in respectivele tari pentru vatamare corporala si furt, potrivit Agerpres.

- Focuri de arma in Giurgiu pentru prinderea unui individ din București care a amenințat un șofer cu sabia, a distrus capota unui autoturism și și-a amenințat cu moartea fosta cumnata.

- Doi tineri din judetul Gorj au fost retinuti dupa ce unul dintre ei a postat pe retele de socializare imagini in timp ce tragea in aer cu un pistol neletal, cu gaz. Politistii au stabilit ca tinerii nu aveau autorizatie pentru astfel de arme.

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.900 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate au constatat peste 790 de infractiuni, au aplicat 3.336 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 1.400.000 de lei si au confiscat bunuri de peste 50.000 de lei, a transmis IGPR.

- Politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 338 permise de conducere si au retras 84 certificate de inmatriculare, pentru diverse nereguli depistate in trafic, a informat duminica Ministerul de Interne.