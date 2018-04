Focuri de armă la granița cu Ucraina. Autoritățile au găsit două colete la fața locului Polițiștii au intervenit de urgența in zona graniței cu Ucraina, unde au gasit mai multe colete in care se aflau circa 18.000 de pachete cu țigari, cu o valoare de peste 200.000 de lei. Autoritațile au incercat sa prinda doua grupuri de contrabandiști și au tras mai multe focuri de arma. Pana la urma, un singur suspect a fost reținut. "Imediat au fost informate si autoritatile de frontiera ale statului vecin, concomitent cu dispunerea unor masuri de cercetare a zonei, ocazie cu care au fost descoperite doua colete care contineau tigari de provenienta ucraineana. S-a… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

