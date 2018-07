Focuri de armă la Arad: Cum au reușit polițiștii să oprească un șofer beat Un tanar de 20 de ani care conducea un autoturism fara avea permis si fiind in stare de ebrietate a fost dat in urmarire de politisti si oprit in trafic cu focuri de arma, dupa ce a alimentat la o benzinarie si a plecat fara sa plateasca, iar ulterior a condus cu viteza pe strazile Aradului. Barbatul a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat judecatorilor pentru arestare preventiva, informeaza news.ro. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Arad, politistii fiind alertati de soferi ca un autoturism fara numere de inmatriculare este condus cu viteza pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

