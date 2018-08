Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma au fost trase dintr-o mașina catre ambasada Statelor Unite din Ankara. Atacul a dus doar la spargerea unor geamuri, nu au fost raportate victime, transmite televiziunea CNN Turk, citata de Reuters.Jurnalistul turc Soylu Ragip scrie, pe Twitter, ca atacatorii au vizat cabina paznicilor…

- Masura intervine in contextul intensificarii tensiunii dintre cei doi aliati din NATO in legatura cu detentia unui pastor evanghelic american de catre Ankara si alte probleme diplomatice. Vinerea trecuta, presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a autorizat tarife mai mari pentru importurile de…

- Turcia a dublat tarifele la unele importuri din Statele Unite precum autoturismele, alcoolul si tutunul, in ceea ce potrivit vicepresedintelui turc este un raspuns deliberat la "atacurile" americane asupra economiei turce, informeaza Reuters. Măsura intervine în contextul intensificării…

- „Ne este imposibil sa acceptam aceasta mentalitate evanghelista si sionista si acest ton amenintator din partea Statelor Unite“, a declarat Erdogan, raspunzand unor intrebari ale unor jurnalisti, la Ankara. „Sa ne scuze, dar noi nu dam credit acestui tip de limbaj amenintator“, a adaugat el, apreciind…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari miercuri ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite legate de procesul pastorului american Andrew Brunson si a acuzat Washingtonul de ”mentalitate evanghelista si sionista”, relateaza AFP. ”Ne este imposibil sa acceptam aceasta mentalitate…

- Pastorul american Andrew Brunson a fost plasat in arest la domiciliu in Turcia, dupa ce a fost incarcerat aproape doi ani, in urma unor acuzatii de ”terorism” si ”spionaj”, ceea ce a afectat relatiile intre Ankara si Washington, relateaza AFP, preluata de news.ro.Aceasta evolutie neasteptata…

- Liderii Coaliției PSD-alde, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au anunțat ieri neoficial ca nu se duc la Ceremoniile organizate de Ambasada SUA cu prilejul Zilei de stat a Statelor Unite ale Americii. Supararea vine de la scrisoarea celor 12 ambasadori care au atras atenția ca modificarile…

- Realegerea din primul tur a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care obtine un nou mandat cu puteri crescute, a generat reactii in toata lumea, principalele mesaje fiind grupate de agentia AFP, luni, in urmatoarea sinteza: Statele Unite ale Americii. Prin intermediul purtatoarei de…