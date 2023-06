Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani, care era urmarit, a fost ranit, miercuri, de catre politistii care incercau sa-l prinda, conform IPJ Cluj. Barbatul, cautat pentru trafic de minori, a fost impușcat in picior de polițiști dupa ce a fugit la vederea agentilor, care inițial l-au somat, au tras focuri de arma in…

- Politistii doljeni au intocmit un dosar pentru lovire sau alte violente, distrugere si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dupa o altercatie intre doi tineri. In urma incidentului, care a avut loc in noaptea de marti sare miercuri, pe strada Felix Aderca din Craiova, un tanar de 18 ani a…

- Un adolescent 18 ani a fost ranit cu un pistol de tip airsoft, de un baiat de 15 ani, pe o strada din Craiova, in urma unui conflict spontan. Politistii fac cercetari in acest caz. Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a anuntat ca politistii Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizati, in noaptea…

- Caz incredibil in sectorul 4. Un autobuz al liniei 116 a fost atacat sambata seara cu un pistol cu bile. Sambata seara, in jurul orei 22.30 un autobuz de pe linia 116 a fost atacat cu o arma de acest tip, in timp ce se afla in dreptul Parcului Carol, pe strada Cuțitul de Argint. […] The post VIDEO.…

- Muncitorul care a suferit arsuri grave in urma incendiului produs luni pe platforma rafinariei Petrobrazi a murit, la Spitalul Floreasca din Capitala, unde fusese dus, avand in vedere starea grava in care se afla. Politistii au extins cercetarile, vizata fiind si infractiunea de ucidere din culpa. Barbatul…

- Politistii buzoieni sunt in alerta dupa ce o femeie a fost data disparuta, alaturi de cele doua fiice ale sale, in varsta de 11, respectiv 5 ani, intr-o zona impadurita din localitatea Naeni. „La data de 28 aprilie, in jurul orei 19,20, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei au fost sesizati…

- Politistii au fost sesizati ca pe o strada din Constanta au fost trase focuri de arma si, dupa cercetari, au stabilit ca a fost implicat un adolescent de 16 ani care a tras cu un pistol cu bile. UPDATE: IPJ Constanta a precizat ca politistii au gasit arma pe care minorul de 16 ani a folosit-o in trafic.…

- Polițiștii din Ialomița au fugit dupa un șofer care nu a oprit la semnal și au tras dupa mașina acestuia 14 focuri, fara ca vreun cartuș sa nimereasca vreun cauciuc. Șoferul a fost prins dupa ce a forțat o bariera și autoturismul i s-a lovit. Conform unui comunicat al IPJ Ialomița, șoferul urma sa fie…