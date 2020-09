Stiri pe aceeasi tema

- Dezastru ecologic fara precedent, la doi pași de București. O uriașa groapa de gunoi ilegala pune probleme locuitorilor din Calarași, care il acuza pe omul de afaceri Nelu Iordache pentru situația crunta prin care trec. Oamenii se plang ca pe o suprafața de peste 100 de hectare, sunt depozitate direct…

- Procurorii DNA de la Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi agenți de poliție acuzați de luare de mita. Alți doi polițiști au fost plasați sub control judiciar. Magistrații au probe conform carora cei patru ar fi avut ințelegeri tacite cu patronul unui restaurant. Doi polițiști…

- Ludovic Orban este de parere ca declarația lui Horea Timiș a fost influențata de entuziasmul promovarii celor de la UTA Arad in Liga 1, dupa 12 ani de absența din primul eșalon. „Cred ca declarația directorului DSP a fost influențata de entuziasmul promovarii echipei UTA. Este un punct de…

- Scandal violent intr-o locuinta din Bucuresti. Mai multi politisti au fost atacati cu toporul de un individ baut, care isi teroriza familia. O echipa a serviciului de actiuni speciale, impreuna cu un negociator, a intervenit in sprijinul primei patrule care a ajuns la fata locului, insa agresorul ameninta…

- Dupa mai multe ore de cautari, cei doi copii au fost gasiti de politisti teferi, in localitatea vecina. In dupa-masa de 3 august a.c., 40 de politisti si jandarmi si aproximativ 100 de localnici, membri ai familiei, padurari si voluntari s-au mobilizat ca urmare a sesizari ...

- Un barbat in varsta de 47 de ani, care era cautat de politisti pentru o tentativa de omor, s-a aruncat, vineri, in fata trenului Dorohoi- Iasi, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, anunța AGERPRES.Barbatul isi injunghiase fosta concubina in…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, care era cautat de politisti pentru o tentativa de omor, s-a aruncat, vineri, in fata trenului Dorohoi- Iasi, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu.Barbatul isi injunghiase fosta concubina in cursul diminetii…

- Politisti de la DGPMB au pus in aplicare, miercuri dimineata, 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a...