Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe victime au fost conduse la spitale, miercuri, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul in campusul Universitatii Nevada din Las Vegas (UNLV), iar seriful anunta ca nu ami exista nicio amenintare dupa ce politia l-a gasit pe suspect mort, relateaza The Associated Press, citat de news.ro.Era…

- Un barbat inarmat a deschis miercuri, 6 decembrie, focul intr-un campus din orasul american Las Vegas, ranind mai multe persoane, apoi a fost gasit mort, au anuntat politia locala si universitatea, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres."Suspectul a fost localizat si este mort", a anunțat pe reteaua…

- La Ierusalim, in dimineața zilei de 30 noiembrie, persoane necunoscute inarmate au deschis focul in apropierea unei stații de autobuz de la intrarea in oraș. Pina acum se știe despre 8 raniți și un mort. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la newsru.co.il. "Conform situației la ora 8:16,…

- Un agent al Secret Service care o protejeaza pe nepoata președintelui american Joe Biden a deschis focul asupra unor suspecți care incercau sa patrunda intr-un vehicul guvernamental, potrivit BBC.

- Incident ciudat in SUA! Agentii Secret Service care o protejau pe nepoata presedintelui Biden au deschis focul (presa)Agentii Serviciului secret al SUA care o protejeaza pe nepoata presedintelui american Joe Biden au deschis focul duminica seara, dupa ce trei indivizi au incercat sa patrunda intr-un…

- Cel puțin doua persoane au fost ranite in urma unui incident produs intr-un spital din Japonia. Un barbat a tras cu o arma și apoi a fugit cu o motocicleta. Incidentele armate sunt foarte rare in Japonia.Doua persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma la un spital din orașul Toda din…

- Intre 15 si 20 de persoane au fost ucise si alte zeci au fost ranite in mai multe atacuri cu arma de foc in statul Maine din nord-estul Statelor Unite, suspectul aflandu-se inca in libertate, potrivit mai multor mass-media americane si autoritati locale.

- Doua persoane au fost ucise in aceasta seara de focuri de arma in capitala Belgiei, Bruxelles, iar suspectul a fugit si este dat in urmarire de politie. Potrivit procurorilor citati de France Presse, cele doua victime aveau nationalitate suedeza. La randul sau, corespondentul RRA Bogdan Isopescu ne-a…