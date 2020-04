Stiri pe aceeasi tema

- Situație incredibila in Sectorul 5 din București, dupa ce mai mulți polițiști, jandarmi și luptatori de la Serviciul Acțiuni Speciale (SAS) au fost nevoiți sa intervina pentru aplanarea unui conflict izbucnit in zona Rahova.

- Incidente in cartierul Rahova din București, dupa ce mai multe persoane au ieșit in strada sa petreaca. Au intervenit polițiști și jandarmi. Incidentele au avut loc dupa ce mai multe persoane au ieșit in strada sa faca o petrecere, cu muzica. O persoana a sunat la poliție, iar polițiștii și jandarmii…

- Imagini revoltatoare intr-o comuna din Galați! Sute de oameni au sfidat autoritațile și au ieșit in strada in noaptea de Inviere. Vorbim despre o comunitate de romi care nu a ținut cont de pandemia de...

- Un cadru medical de la Spitalul Floreasca din București este acuzat ca a furat din depozitul spitalului 2.000 de masti si mai multe recipiente cu dezinfectant, dupa care a vandut echipamentele medicale unei alte persoane. Polițiștii din București au pus in aplicare, vineri, un mandat de aducere emis…

- Politistii si Brigada Antiterorista a SRI au intervenit la un sediu de banca din Sectorul 2 unde, prin apel la 112, a fost anuntata o bomba. Personalul unitații a fost evacuat.UPDATE. SRI anunta ca amenintarea cu bomba nu se confirma. "Investigatia pirotehnica s-a incheiat fara elemente de interes".Reprezentantul…

- Politistii bucureșteni au facut un apel la populație pentru a gasi un barbat suspectat de talharie. Fapta s-a petrecut anul trecut, mai precis pe 17 aprilie 2019, in Sectorul 5 al Capitalei.Dupa un an de cautari, Poliția solicita acum sprijinul populației pentru identificarea unui barbat banuit de talharie…

- Politistii din Bucuresti cer sprijinul populatiei pentru identificarea unui barbat suspectat de talharie. Fapta s-a petrecut in aprilie 2019, in Sectorul 5, potrivit Mediafax.”Politia Capitalei solicita sprijin pentru identificarea barbatului din imagini, banuit de comiterea infractiunii de…

- Un barbat din Daneti, care s-a urcat baut bine la volan, a incercat sa fuga de politistii care i-au facut semn sa traga pe dreapta. Incidentul a avut loc luni, pe DJ 561C, intre Daneti si Murta. Ca sa-l opreasca pe sofer, politistii doljeni au tras mai multe focuri de arma asupra masinii condusa de…