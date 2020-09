Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au facut uz de armamentul din dotare si au tras 12 focuri de avertisment pentru prinderea unor contrabandisti de tigari, care nu s-au supus somatiilor. Acestia erau marinari sirieni, iar la bordul navei au fost gasite aproape 14.000 de pachete cu tigari de contrabanda.Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in Portul Constanța Sud Agigea, cinci marinari sirieni care comercializau țigari de contrabanda. Pentru a-i prinde, au tras 12 focuri de arma, scrie ziarul CT100%.Scenele de urmarire au avut loc sambata noaptea, iar polițiștiide frontiera…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera coordonati de procurorul din cadrul Parchetului Curtii de Apel Constanta, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu in Portul Constanta Sud, au desfasurat o actiune in vederea combaterii contrabandei cu tigari, in cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in Portul Constanta Sud Agigea, cinci marinari sirieni care comercializau tigari de contrabanda. In urma actiunii au fost confiscate aproximativ 14.000 de pachete cu tigari de contrabanda.In data de 19.09.2020, in jurul orei 23.00, politistii…

- Intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 10.350 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta sud Agigea, doi marinari sirieni care comercializau tigari de contrabanda. Ieri, in jurul orei 17.00 in urma…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Curții de Apel Constanta, au descoperit și confiscat, in urma unor activitați informativ-operative, peste 412.000 pachete cu țigari de contrabanda, transportate intr-un container cu obiecte de mobilier.…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere au controlat un container in Portul Constanta Sud Agigea. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Curtii de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au descoperit in Portul Midia, peste 10.400 de pachete cu țigari de contrabanda, evaluate la aproximativ 143.000 lei. In data de 20.06.2020, in jurul…