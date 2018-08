Focuri de ARMĂ în Londra. Trei persoane au fost rănite Autoritatile londoneze au confirmat atacul si au precizat ca trei persoane au fost ranite. Politia a londoneza a comunicat pe twitter ca incidentul s-a petrecut "in fata statiei de metrou Kingbury, din nord-vestul Londrei". De asemenea, politia a pecizat ca incidentul nu a fost un act terorist. Cele trei persoane ranite au fost transportate la spital, iar viata lor nu este in pericol, infor Nicio persoana nu a fost arestata deocamdata, iar zona a fost securizata temporar. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

