Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier incredibil in județul Argeș. Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite dupa ce o șoferița a pierdut controlul asupra volanului și a lovit un autoturism parcat. Trei dintre victime se aflau in mașina care staționa. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza, in localitatea Corbi,…

- Totul s-a petrecut in orasul Novorossiisk, regiunea Krasnodar din Rusia. O femeie s-a apucat sa traverseze pe trecerea de pietoni, dar o șoferița gravita o claxoneaza, sugerandu-i sa se grabeasca. Nemultumita, femeia de pe trecere loveste geamul masinii cu sacoșele pe care le avea in mana. Imagini…

- Trei tineri din județul Argeș, banuiți ca au furat bunuri in valoare de 3.500 de lei dintr-un magazin din Alba Iulia, au fost prinși miercuri dupa-amiaza, la intersecția dintre Bulevardul Incoronarii și strada Octavian Goga din municipiu. Mașina in care se aflau aceștia a fost blocata in trafic, iar…

- Un barbat din Giurgiu a furat o masina dintr-o benzinarie, dupa ce a amenintat soferul si un pasager cu un cutit. Echipajele de politie plecate in urmarire au reusit sa opreasca masina abia dupa ce au tras sase focuri in pneuri.

- Accidentul a avut loc pe DN 7, in localitatea Draganu-Olteni, judetul Arges. In autocarul care s-a ciocnit de o masina se aflau 17 adulti si 13 copii, toti pasagerii fiind teferi. Din masina insa trei persoane au fost ranite, doua fiind gasite incarcerate. Mai multe autospeciale intervin la…

- Urmarire ca in filme pe o strada din Reșita. Un barbat beat s-a urcat la volan și a pornit in urmarirea sotiei sale, in trafic. La un moment dat, barbatul chiar i-a lovit autoturismul soției și și-a continuat drumul. In urma impactului, mașina femeii a fost aruncata de pe șosea. Potrivit digi24.ro,…

- Vasile Popan, un tanar din judetul Maramures stabilit in Cluj-Napoca, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie si o relatare a unei intamplari cu un copil in rol principal. Vasile Popan povesteste ca varul sau l-a gasit langa masina sa pe un baiat care statea jos, parand ca a cazut cu trotineta.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate in zona de responsabilitate, 16.530 pachete cu țigari, in valoare totala de 193.700 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Pentru oprirea contrabandiștilor…