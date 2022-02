Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani a fost retinut de politisti dupa ce, miercuri, aflandu-se la volanul unei masini, nu a oprit la semnalul oamenilor legii care l-au urmarit. Pentru oprirea sa au executat focuri de arma in vertical. El nu avea nici permis. Tanarul a fost depistat in timp ce conducea un…

- Un tanar de 25 de ani din Prundu Bargaului, care conducea o motocicleta off-road, tip cross, neinmatriculata, a fost retinut de politisti dupa o urmarire in trafic. ”Azi-noapte, in urma probatoriului administrat, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului au dispus retinerea pentru 24 de ore…

- Un barbat de 38 de ani din judetul Ialomita este cercetat penal dupa ce a urcat baut la volan si fara a avea permis de conducere, iar in momentul in care se afla pe DJ 201 a ignorat semnalele de oprire efectuate de un echipaj de politie, fugind si abandonandu-si masina in camp, potrivit Agerpres.…

- Polițiștii din Faget au reușit sa identifice autorul unui accident mortal care a fugit de la fața locului. Incidentul s-a petrecut, in 21 ianuarie, pe drumul comunal dinspre localitatea Tomești inspre localitatea Branești. In localitatea Baloșești, șoferul unei autoutilitare a surprins și accidentat,…

- Sambata, 15 ianuarie, in jurul orei 11.45, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe D.N. 19, in localitatea Campulung la Tisa, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș, au oprit un autoturism pentru control. La volan a fost identificat un barbat de 31 de ani din localitate, care nu deține…

- *Infracțiuni la regimul rutier inregistrate ieri de catre polițiștii prahoveni* La data de 20 decembrie a.c., in jurul orei 07:00, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe DN1 A, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit, pentru control, pe raza comunei Cocoraștii- Colț,…

- Un copil de 13 ani aflat pe strada a cazut victima nevinovata unei urmariri ca in filme.Un sofer de 26 de ani, fara permis si aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a fost urmarit de politisti, sambata, 11 decembrie, in trafic, in Tulcea.Anuntul facut de IPJ Tulcea La data de 11.12.2021, politisti…

