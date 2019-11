Focuri de arma auzite langa Podul Londrei. Poliția confirma ca "se confrunta cu un incident". Conform unor noi informații, poliția ar fi impușcat și ranit serios o persoana dupa ceea ce ar fi putut fi un atac cu cuțitul. Alte informații vorbesc despre cel puțin o persoana care sa fi fost ucisa in urma evenimentului, cel mai probabil atacatorul impușcat de poliție.

29 noiembrie 2019