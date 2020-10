Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați, cu varste cuprinse intre 22 și 33 de ani, au fost surprinși, in noaptea de 22 spre 23 octombrie, in flagrant delict, in timp ce sustrageau catalizatoare de la autoturisme, de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Poliția

- O familie din București a imprumutat, in urma cu 5 ani, suma de 1.000 de euro de la camatari, iar aceștia i-au cerut, din 2018, dobanda intre 300 și 500 de euro lunar, prin amenințari și șantaj. Polițiștii au intervenit și au pus in aplicare patru mandate de percheziție in Capitala și in Giurgiu.Politisti…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare patru mandate de percheziție domiciliara in București și in județul Ilfov. In urma operațiunii,…

- Polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul Investigații Criminale-Sector 1 pun in aplicare la momentul transmiterii știrii 15 percheziții in București, Ilfov și Teleorman. Descinderile vizeaza clanuri interlope. UPDATE. In urma activitaților de astazi polițiștii au ridicat…

- Polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul Investigații Criminale-Sector 1 pun in aplicare la momentul transmiterii știrii 15 percheziții in București, Ilfov și Teleorman. Descinderile vizeaza clanuri interlope. Conform surselor Puterea, perchezițiile au loc la clanul Sadoveanu.…

- Polițiștii Capitalei au deschis o ancheta pentru rele tratamente aplicate minorului, dupa apariția unor imagini in spatiul public in care o fetița este batuta de mama ei. In acest caz a fost sesizata Protecția Copilului. “In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini, in care apare o minora, agresata…