Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma au fost trase asupra ambasadei SUA de la Ankara, au informat luni dimineata posturile de televiziune Haberturk si CNN Turk, citate de dpa si Agerpres. Focurile de arma, trase dintr-un vehicul in miscare, au lovit cabina agentilor de baza, insa nimeni nu a fost ranit. Atacatorul…

- Sambata, presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis ca tara sa nu va capitula in fata amenintarilor SUA si va combate „jocurile” care ii afecteaza economia. Aceste declarații au fost facute pe fondul tensiunilor dintre Ankara si Washington, provocate de refuzul autoritatilor turce de a-l elibera…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis sambata ca tara sa nu va capitula in fata amenintarilor SUA si va combate ''jocurile'' care ii afecteaza economia, referindu-se la tensiunile dintre Ankara si Washington provocate de refuzul autoritatilor turce de a-l elibera pe pastorul…

- Turcia va replica daca SUA decid sa-i impuna noi sanctiuni, a anuntat vineri ministrul turc al comertului, dupa ce Washingtonul a amenintat ca isi va inaspri sanctiunile daca Ankara nu elibereaza un pastor american, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi am replicat la sanctiunile americane…

- Turcia va replica daca SUA decid sa-i impuna noi sanctiuni, a anuntat vineri ministrul turc al comertului, dupa ce Washingtonul a amenintat ca isi va inaspri sanctiunile daca Ankara nu elibereaza un pastor american, relateaza AFP. "Noi am replicat la sanctiunile americane in acord cu reglementarile…

- Pastorul american Andrew Brunson a fost plasat in arest la domiciliu in Turcia, dupa ce a fost incarcerat aproape doi ani, in urma unor acuzatii de ”terorism” si ”spionaj”, ceea ce a afectat relatiile intre Ankara si Washington, relateaza AFP, preluata de news.ro.Aceasta evolutie neasteptata…

- Un tribunal turc a ordonat miercuri plasarea in arest la domiciliu sub supraveghere a pastorului american Andrew Brunson, judecat pentru 'terorism' si 'spionaj' intr-un caz care a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, citata de France…