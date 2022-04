Stiri pe aceeasi tema

- GOSPODARIE… Hușenii s-au apucat de curațenia de Paște și nimic din ce le prisosește in locuințe nu scapa de… ghena! Se pare ca hainele vechi sau cele pe care nu le mai considera „la moda” au fost primele vizate, caci altfel nu se explica de ce mormane de obiecte vestimentare au fost azvarlite de-a valma…

- VREMEA pe 4 saptamani – Paști și 1 Mai: perioade cu ploi și furtuni și variații de temperatura. Prognoza meteo pana in 16 mai De Florii vremea va fi foarte rece pentru aceasta perioada, insa de Paște temperaturile mai cresc. De 1 Mai este posibil sa fie ploi și furtuni, fenomene meteo care vor continua…

- Vreme schimbatoare de Florii și Paște in Romania. Oscilații mari de temperatura: maxime de 23 de grade Celsius, minime de 1 grad Meteorologii anunța ca de Florii și Paște vremea va fi schimbatoare in toate regiunile țarii cu oscilații mari de temperatura. In urmatoarele doua saptamani este posibil sa…

- Meteo ANM de Paște și 1 Mai in Romania. Cum va fi vremea in aprilie 2022. Sunt vești bune de la meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie in ceea ce privește vremea de sarbatoarea Invierii Domnului, chiar daca luna aceasta va fi marcata de precipitații sub forma de ploaie. Cum va fi vremea…

- Vremea se va incalzi in aceasta saptamana in toata tara iar temperaturile maxime vor ajunge la 22, 23 de grade in weekend in Banat, Moldova si Oltenia, potrivit Estimarii evolutiei valorilor termice si precipitatiilor in intervalul 4 - 17 aprilie, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Vremea este in usoara incalzire, insa nu vom scapa de precipitatii. In Transilvania si Maramures pe arii relativ extinse vor predomina ninsorile, in Moldova si nordul Munteniei, local se vor semnala precipitatii mixte, iar in celelalte regiuni doar pe arii restranse vor fi ploi slabe sau lapovita. Minimele…

- VREMEA in Romania, 21-27 februarie: Cum va fi ultima saptamana de iarna. Prognoza meteo pe zile Iarna se resimte timid in ultima saptamana din februarie. Duminica va fi o zi autentica de iarna in Moldova, Transilvania, Maramureș, Transilvania, dar sunt posibile ninsori și in Muntenia. Potrivit prognozemeteo.ro,…

- Temperaturile maxime vor fi de la -5...-3 grade in Maramures si Transilvania pana spre 5...6 grade in Muntenia si in Oltenia. Vor fi precipitatii slabe, sub forma de ninsoare in Maramures, Transilvania si la munte. Vom avea ninsori și in Crisana, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei, iar in Banat…