Focsaniul a intrat in carantina incepand cu noaptea de joi spre vineri, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a depasit pragul de 7,5 cazuri de Covid la mia de locuitori. Decizia carantinarii orasului a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea, dupa ce rata de infectare din municipiul resedinta de judet a ajuns la 7,72 cazuri la mia de locuitori. Hotararea a intrat in vigoare incepind cu ora 0.00, astfel ca de vineri toti focsanenii vor trebui sa poarte masca pe strada si sa aiba declaratie pe proprie raspundere, daca ies din case intre orele 20-5.00, in situatia…