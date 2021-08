Stiri pe aceeasi tema

- Cei cinci „zeciști” de la Bacalaureat și Evaluarea Naționala din municipiu vor fi premiați de primarul Cristi Valentin Misaila, conform celor doua proiecte de hotarare care au fost votate ieri in Consiliul Local Focșani. Sumele inițial propuse – de 2.000 de lei pentru cei doi liceeni de 10 și 1.500…

- Evenimentul va avea loc la 25 august, cu participarea conducerii Federației Romane de Baschet și a reprezentaților cluburilor de baschet seniori din Romania Președinta FR Baschet, Carmen Tocala și-a exprimat dorința – și intenția de a se intalni, cu acel prilej, cu primarul Cristi Valentin Misaila,…

- Curtea de Apel Galați a dat astazi un nou termen in dosarul privind suspendarea bugetului Municipiului Focșani, o noua intalnire intre parți urmand a avea loc luni, 26 iulie. Din informațiile noastre, amanarea are legatura cu faptul ca viceprimarul „incurca-lume” Ana Maria Dimitriu nu a putut face dovada…

- Primarul Cristi Misaila propune consilierilor locali alocarea de fonduri pentru continuarea lucrarilor de refacere a strazilor Gheorghe Doja, fundatura Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Parvan, Bahne din Focșani. Propunerea va fi discutata in ședința Consililui Local care va avea loc joi.…

- Pe final de an școlar, sub sloganul „Un elev, o carte”, Asociația „Fiii comunei Obilești” a organizat in premiera in data de 04.06.2021, la Școala Gimnaziala nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tataranu, județul Vrancea o expoziție de carte cu donare. Prin carțile daruite membrii asociației și-au propus sa…

- Unul dintre cei mai apreciați specialiști in drept administrativ din Romania, avocatul Verginia Vedinaș, ii reprezinta pe angajații Primariei Focșani in procesul prin care se contesta diminuarea cheltuielilor cu salariile decisa de majoritatea PNL – USR PLUS din Consiliul Local Focșani. Ieri, avocatul…