Focșani: Rucsac cu documente și obiecte personale, predat poliției de „un cetățean de bună credință‟ O tanara care și-a pierdut rucsacul a avut noroc și l-a recuperat. Acest lucru se datoreaza unui „cetațean de buna credința‟ care a gasit rucsacul și l-a dus ieri (n.r. luni) la sediul Poliției Locale a municipiului Focșani. „La data de 03.07.2023, in jurul orelor 19:50, un cetațean de buna credința s-a prezentat la sediul […] Articolul Focșani: Rucsac cu documente și obiecte personale, predat poliției de „un cetațean de buna credința‟ apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 iunie 1889, Mihai Eminescu pașea in nemurire, lasand in urma sa o opera poetica grandioasa. Cunoscut și recunoscut drept cea mai influenta personalitate din literatura romana, Eminescu reprezinta insași esența poporului nostru, atat de bine portretizat in versurile sale. Ca un omagiu adus Luceafarului…

- Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila a avut luni primele discuții cu inspectorul școlar general, Daniela Marchitan și conducatorii gradinițelor din oraș referitoare la derularea programului „Gradinița de vara”, ediția 2023. Anul acesta au fost depuse 346 de cereri de catre parinții…

- Dupa etapa de inscriere a școlilor generale, liceelor și colegiilor naționale din oraș la concursul „Cel mai frumos spațiu verde din jurul școlii”, 14 unitați de invațamant și-au anunțat participarea la competiția organizata de Primaria Municipiului Focșani: -Școala Gimnaziala ”Nicolae Iorga”; -Școala…

- Primarul Focșaniului, Cristi Valentin Misaila a semnat, ieri, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare pentru proiectul „Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala strada Timiș, strada Nicolae Balcescu, strada Predeal (tronson cuprins…

- Locatarii din blocurile de locuințe sociale care aparțin Primariei Focșani trebuie sa se mute din strada Revoluției, dat fiind ca cele doua imobile, de la numerele 16 și 17, vor intra in reabilitare in cadrul unui proiect implementat de municipalitate. „Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale…

- Vremea capricioasa de astazi a cauzat probleme unui șofer din Focșani. Vantul a doborat un arbore chiar peste mașina pe care acesta o conduce, insa, din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Totul s-a petrecut astazi pe o strada din apropierea Primariei Focșani. Surse din cadrul…

- BUCURIA DE A DARUI Preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Vanatori, Structura Mirceștii Noi, au desfașurat in perioada noiembrie-decembrie 2022 mai multe activitați de voluntariat in cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara (S.N.A.C.). In luna aprilie 2023, la nivelul Școlii Gimnaziale Mirceștii…