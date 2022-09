Primaria Focșani este in cautarea unui modul de plata Self Pay pentru plata impozitelor și taxelor locale, pentru care ofera suma de 25.210 lei, in care sunt incluse și serviciile de suport tehnic pentru o perioada de 12 luni. Potrivit caietului de sarcini, modulul pe care il cauta municipalitatea trebuie sa aiba mai multe funcții […] Articolul Focșani. Modul de plata Self Pay pentru plata impozitelor și taxelor locale apare prima data in Monitorul de Vrancea .