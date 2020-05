Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane au participat, sambata, in Focsani la inmormantarea unui tanar de 27 de ani, cortegiul funerar fiind pazit de politisti si jandarmi. Participantii la inmormantare nu purtau masti de protectie si nici nu respectau distanta ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului, transmite News.ro.…

- A doua zi din starea de alerta a demonstrat, cel puțin in București, ca nimeni nu respecta condițiile impuse, prin lege, de catre autoritați. In parcuri, oamenii, tineri, varstnici și copii, au luat cu asalt spațiile verzi și au facut adevarate petreceri.De exemplu, in Herastrau, zeci de tineri…

- Gigi Becali starnește din nou controverse! Patronul FCSB spune ca nu are teama de coronavirus, motiv pentru care nici nu ține cont de masurile recomandate de autoritați. Nu respecta distanțarea sociala și recunoaște ca nici nu poarta masca, argumentand ca „cine moare, moare”!

- Dr. Mihai Craiu spune ca riscul ca un copil sa contracteze noul coronavirus este de trei ori mai mica decat in cazul adultilor. Totusi, ei pot fi purtatori, putand infecta persoane aflate in grupele de risc. „Din punct de vedere medical, copiii au o susceptibilitate mai mica privind infecția…

- Restricții dure s-au impus peste tot in lume de cand s-a declanșat criza coronavirusului. Concertele au fost interzise, la fel ca orice alta activitate care implica prezența unui public numeros: competițiile sportive sau cinematografele și-au inchis și ele porțile.Specialiștii spun ca nu se pot ține…

- Din 15 mai, relaxarea masurilor impuse vine cu o serie de noi reguli pe care romanii vor fi obligați sa le respecte. De exemplu, circulația in mijloacele de transport in comun se va face cu mai putini oameni in tramvaie, autobuze, troleibuze sau metrou și cu panouri separatoare intre șofer și pasageri.

- Primarul comunei Ogrezeni si administratorul public al localitatii din judetul Giurgiu au fost amendati cu cate 2.000 de lei, dupa ce politistii s-au autosesizat in urma aparitiei unor imagini in care acestia distribuiau pungi cu alimente satenilor, fara a pastra distanta sociala de minimum un metru…

- Departamentul de Sanatate din Ohio a realizat un video excelent despre importanța distanței sociale în timpul unei pandemii, folosind doar capcane pentru șoareci și mingi de ping-pong. Distantarea sociala si alte masuri de limitare a contactului dintre persoane au…