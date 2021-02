Stiri pe aceeasi tema

- 226 unitați de invațamant covasnene incep semestrul al doilea in scenariul 1, așa- numitul „scenariu verde” și 77 de unitați de invațamant vor incepe in scenariul 2 –„galben”, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc joi, inspectorul…

- Școlile se redeschid luni, 8 februarie, cand incepe semestrul 2, in funcție de situația epidemiologica la nivelul localitații. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat joi ca exista posibilitatea ca scenariul verde sa treaca sub 1,5 rata de incidența, in loc de 1 , ceea ce inseamna ca 2,4 milioane…

- Școlile se redeschid de luni, 8 februarie, autoritațile avand pregatite trei scenarii in funcție de rata de infectare din fiecare localitate. Singurele cazuri in care cursurile vor fi online in totalitate vor fi in localitațile care intra in carantina. La acest moment, in Craiova rata de infectare este…

- Școlile se deschid luni – au anunțat autoritațile centrale. In funcție de incidența cazurilor COVID, se merge la clase in scenariul verde, galben sau roșu. In municipiu, școlile vor funcționa dupa scenariul GALBEN. ”Speram sa ajungem la scneariul verde cat de repede” a declarat Stelian Dolha, prefectul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca incepand cu 8 februarie, cei mai mulți copii vor merge fizic la școala , dar ca acest lucru depinde de trei scenarii. Scenariul verde este cel mai optimist, acesta insemnand ca „toți copiii merg fizic la școala, și gradinița, și ciclu primar, gimnaziu și liceu”,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca din 8 februarie, majoritatea școlilor se vor deschide. Unitațile de invațamant vor funcționa pe baza de scenarii determinate de incidența cazurilor COVID in fiecare localitate. AFLA ce se va intampla cu școala din localitatea ta: In 8febriuarie va incepe al doilea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, in sedinta de vineri, prelungirea pana la data de 7 februarie 2021 a desfasurarii cursurilor online in unitatile de invatamant. „Se propune suspendare activitatilor care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant…

- Situația epidemiei se imbunatațește in trei județe din țara. Rata infectarilor cu noul coronavirus a coborat sub 1,5 la mie. In acest moment in Romania sunt trei județe aflate in scenariul verde. Este vorba despre județele Olt, Gorj și Harghita. In județul Olt rata de infectare este de 1,44 la mie,…