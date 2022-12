Stiri pe aceeasi tema

- Meșteșugarii și agenții economici sunt invitați sa participe la Targul de Craciun organizat in Piața Unirii din Focșani. Primaria a anunțat ca inscrierile au loc in perioada 10-15 noiembrie, la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a municipiului. Cei care doresc sa participe trebuie sa se inscrie…

- Cel mai important eveniment cultural al toamnei – “Zilele Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia”- aduce la rampa manifestari de excepție la care sunt invitați romani din toate colțurile țarii. Evenimentul, organizat de Teatrul Municipal ”Maior Gh. Pastia” sub egida Primariei și Consiliului Local…

- Primaria și Consiliul Local Jariștea va invita astazi, de la ora 14:00, la prezentarea carții „Schitul Scanteia din Magura Odobeștilor”, a autorului Romeo-Valentin Musca. Lucrarea reconstituie istoria satului razașesc Scanteia, una dintre cele mai vechi așezari de la Curbura Carpaților, dar și a fostului…

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila: Am inmanat astazi cheile a șase locuințe sociale chiriașilor din blocul Onasis situat in strada Magura nr. 123! Din pacate, in ședința de vineri a Consiliului Local, liberalii au introdus, abuziv, un amendament la un proiect de hotarare prin care…

- O țeava de gaze de pe strada Anghel Saligny din Focșani a fost avariata, ieri dimineața, in timpul lucrarilor la reabilitarea infrastructurii. A fost sesizat imediat Distrigaz pentru remedierea avariei, iar o autospeciala de stingere de la ISU Vrancea a sosit imediat la locul incidentului. Strada Anghel…

- Direcția de Dezvoltare cauta o firma care sa ridice autovehiculele staționate sau parcate neregulamentar pe strazile din Focșani. Contractul ar urma sa fie incheiat pe o perioada de o luna, la o valoare estimata de 60 mii lei. Stabilirea caștigatorului licitației se va face dupa criteriul „prețul cel…

- Discuțiile despre cele trei milioane de lei acordați Teatrului Municipal „Maior Gh. Pastia” au intarziat cu peste o ora ședința de joi a Consiliului Local. A fost nevoie de o discuție intre primarul Cristi Misaila și liderii grupurilor politice din Consiliul Local pentru ca repartizarea celor 3,23 milioane…

- Extinderea proiectului „Vinerea Verde – STOP! Azi mașina sta pe loc!” pe tot anul 2023 la nivelul municipiului Focșani va costa 480 mii lei de la bugetul local. Aprobarea implementarii proiectului in tot anul 2023 va fi discutata in ședința Consiliului Local din aceasta saptamana. Proiectul „Vinerea…