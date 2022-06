Focșani, capitala Geografiei timp de patru zile Timp de patru zile, 2-5 iunie 2022, Vrancea și respectiv orașul Focșani vor gazdui Conferința Naționala Anuala a Societații de Geografie din Romania. Societatea de Geografie din Romania a fost inființata in anul 1875 de Regele Carol I. Primul eveniment geografic major organizat la Focșani a avut loc in anul 1931, la inițiativa savantului Simion […] Articolul Focșani, capitala Geografiei timp de patru zile apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

