Focarul din lagărul psihiatric de la Iași aprinde angajaţii. O anonimă explozivă pe masa ministrului Tătaru Mai multi angajati ai Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta de la Grajduri au redactat o scrisoare deschisa, care a fost inaintata si catre ministrul Sanatatii, in care isi exprima nemultumirile privind modul in care a fost gestionat focarul de COVID-19 existent in unitate cu peste 100 de cazuri confirmate, dar si referitor la mai multe probleme cu care se confrunta. Una dintre situatiile negative pe care le reclama angajatii este lipsa de comuni (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

