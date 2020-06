Si starea de sanatate a celor opt persoane confirmate si internate la unitatile medicale din Iasi este una stabila: cei doi barbati, organistul si dirijorul, au in continuare simptome usoare, mai exact si-au pierdut mirosul (simptom pe care-l acuzau si inaintea internarii) in timp ce cele sase maicute sunt internate in acelasi salon si nu au niciun simptom evident. Reamintim faptul ca persoanele infectate alcatuiau, in mare parte, un cor pentru sustinerea ruga (...)