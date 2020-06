Stiri pe aceeasi tema

- Alti noua pompieri de la Detasamentul Campina au fost testati pozitiv, duminica, pentru virusul COVID-19, numarul total al lucratorilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova confirmati cu noul coronavirus ajungand la 19. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant…

- Inca un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a fost testat pozitiv pentru COVID-19, numarul total de cazuri ajungand la zece. Peste 120 de angajati fiind testati si izolati in subunitati sau la domiciliu pana la aflarea rezultatelor. Purtatorul de cuvant al ISU…

- Inca patru angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Buzau au fost confirmati cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar bilantul infectarilor ajunge 12, scrie News.ro. De asemenea, in judetul Buzau se inregistreaza si cel mai mic pacient cu COVID-19, un bebelus de 9 luni.Un numar de 32 de buzoieni au…

- Bilantul cazurilor de COVID-19 de la ISU Prahova ajuns la 10, dupa ce inca un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Peste 120 de angajati au fost testati si izolati in subunitati sau la domiciliu pana la aflarea rezultatelor, transmite…

- Alti opt pompieri de la Detasamentul Campina au fost confirmati, vineri, cu COVID-19 si un test se afla in continuare in lucru, Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova demarand o ancheta epidemiologica in acest caz.Potrivit datelor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- V.Stoica 123 de cazuri confirmate de coronavirus in Prahova, de la inceputul pandemiei de Covid-19 și pana ieri, in creștere lenta in ultima saptamana, insa, cu toate acestea, doar 0,16 dintr-o mie de prahoveni au fost confirmați cu acest nou virus. Prahova ramane astfel printre județele in care noul…

- N. D. Potrivit informarilor zilnice despre situația generata de noul coronavirus, transmise ieri, in Prahova, de la inceputul epidemiei și pana in prezent, 79 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19, menținandu-se, astfel, numarul cazurilor de imbolnaviri din județ anunțate și pe data de 13 mai…

- Bilantul oficial transmis marti arata ca de la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova au fost recoltate 2914 probe in vederea depistarii noului coronavirus. 78 de prahoveni au fost diagnosticați cu COVID-19, dintre care patru au decedat, 58 au fost declarați vindecați și…