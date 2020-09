Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, ca alti trei jucatori ai echipei FCSB au fost testati pozitiv cu COVID-19, dupa ce gruparea bucuresteana a anuntat, luni, 7 cazuri in cadrul lotului si al staff-ului tehnic. Astazi, am fost anuntat ca s-au descoperit inca trei cazuri pozitive in randul jucatorilor echipei FCSB. Este vorba despre o serie de teste facute de tot lotul la Timisoara. Cei trei jucatori se intorc la Bucuresti de la Timisoara. Directia de Sanatate Publica a fost anuntata despre aceste noi cazuri. Justin Ștefan, secretarul…