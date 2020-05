Focarul de coronavirus de la Spitalul de Neurochirurgie se extinde: încă 17 cazuri confirmate Inca 17 cazuri de coronavirus confirmate la Spitalul de Neurochirurgie, printre noile cazuri sunt si pacienti. Ca urmare a rezultatelor, Sectia de Neurochirurgie I va fi inchisa pentru dezinfectie si vor fi refacute circuitele. In acelasi timp, se continua testarea tuturor pacientilor si a personalului medical. Conducerea unitatii medicale sustine ca o parte din pacienti au fost confirmati cu COVID-19, desi initial la momentul internarii rezultatele erau negative. "I (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

