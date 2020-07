Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza cetatenii care calatoresc in Belgia ca tara noastra a fost inclusa in zona portocalie, iar autoritatile din regat pot stabili masuri si recomanda vigilenta crescuta. MAE precizeaza ca duminica autoritatile belgiene au anuntat noile masuri privind conditiile…

- Autoritațile din Grecia au depistat 29 de turiști care veneau din Romania și Bulgaria și care au ieșit pozitivi la testul Covid-19. Aceștia au fost testați la punctul de trece al frontierei Kulata – Promachonas.Citește și: SHOW Schimb dur de replici intre Victor Ponta și Traian Basescu in…

- Medicul primar specialit in boli infectioase si tropicale Emanoil Ceausu a declarat pentru Adevarul ca, avand in vedere reticenta populatiei la respectarea regulilor de distantare si igiena, autoritatile ar trebui sa ia masuri care sa impuna aceste conditii. Pana azi (vineri), Romania inregistreaza…

- Autoritatile ar putea restrictiona circulatia in anumite zone, daca apar focare de coronavirus, a spus Nelu Tataru. Acesta a declarat ca rata de infectare din Romania este de 4% si ca „avem o transmitere comunitara accentuata”.

- Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din Romania trage un semnal de alarma asupra situației continue de incalcare a drepturilor pacienților. COPAC arata ca deși in alte domenii, lucrurile au fost relaxate, nu același lucru se intampla și in sistemul de sanatate. Aceștia atrag…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania trage un semnal de alarma asupra situatiei continue de incalcare a drepturilor pacientilor. Chiar daca in alte domenii, lucrurile au fost relaxate, nu acelasi lucru se intampla si in sistemul de sanatate. In urma semnalelor, am alcatuit…

- 30.000 de romani vor fi testați pentru a calcula gradul de imunizare a populației a declarat Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Acesta a spus la Digi24 ca INSP va conduce aceasta testare, iar ministerul Sanatații va pune la dispoziție infrastructura necesara.”Probabil vor fi…

- Autoritațile din Blaj au decis luarea unor masuri drastice, in contextul pandemiei. Astfel, Blaj devine primul oraș din Romania care interzice circulația autoturismelor pe data de 1 și 2 mai, astfel incat sa stopeze raspandirea infectarii cu noul virus ucigaș.