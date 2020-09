Focarele de coronavirus pot fi anticipate cu Google Trends (studiu) Cautarile online despre simptome gastrointestinale au prefigurat cresterea peste cateva saptamani a cazurilor de coronavirus, releva un studiu efectuat de specialisti ai Spitalului General din Massachusetts, demonstrand eficienta unui sistem pentru depistarea anticipata a focarelor epidemice. Citește și: Suedia ar putea deveni prima țara din lume in care dispar bancnotele și monedele Citește și:ar putea deveni prima țara din lume in care dispar bancnotele și monedele Cercetatorii celui mai important spital din Boston au comparat cautarile pe Internet pentru simptome de genul pierderea gustului si a poftei de mancare, precum si pentru diaree cu incidenta cazurilor de Covid-19… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

