Focarele active de Covid-19 din Timiș Direcția de Sanatate Publica Timiș transmite ca in județul nostru sunt noua focare active de SARS-Cov2. Focarele se afla an supravegherea epidemiologica a specialiștilor de la Direcția de Sanatate Publica. In ultimele 24 de ore, in cele 9 focare din Timiș nu au aparut cazuri noi. Focarele de SARS-Cov2: SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL – 95 ... The post Focarele active de Covid-19 din Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica transmite ca, in ultimele 24 de ore, au aparut cazuri noi de Covid-19 in doua focare din Timiș. Sunt 14 focare de SARS-Cov2 active in județ. Au aparut cazuri in plus la Spitalul de psihiatrie Jebel și 36 de cazuri in plus la Caminul privat pentru persoane varstnice din Sacalaz.…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica, mai sunt 23 de focare active de Covid-19 in Timiș, cu unul mai putin decat in ziua precedenta. A fost inchis focarul din cadrul Gradintei private din Mosnita Noua, unde existau sapte cazuri confirmate. Focarele de SARS-Cov2 din Timiș: SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL…

- In judetul Timiș sunt 31 de focare active de SARS-Cov2 la acest sfarșit de saptamana, conform Direcției de Sanatate Publica. Cele 31 de focare active de Covid-19 sunt sub supraveghere epidemiologica, transmite Direcția de Sanatate Publica – DSP. De ieri nu a mai aparut niciun caz nou in aceste focare,…

- In Timiș sunt 31 de focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, transmite Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș. Au aparut doua focare noi. In județul Timiș au aparut, in ultimele 24 de ore, doua focare noi, unul la Centrul Educativ Buziaș, unde sunt 11 cazuri confirmate,…

- Astazi, 1 noiembrie, in Timiș sunt 23 de focare de SARS-Cov2 active, aflate in supraveghere epidemiologica, dupa cum transmite Direcția de Sanatate Publica – DSP. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in Timiș sunt 23 de focare de Covid-19 active, la fel ca in ziua precedenta Nu au mai aparut cazuri…

- Un numar de 23 de focare de COVID-19 sunt active in judetul Timis, dintre care sapte la Spitalul Judetean Timisoara, unde au fost depistate pozitiv 63 de persoane. Inspectorii de Sanatate Publica din Timis au in desfasurare 269 de anchete epidemiologice.Directia de Sanatate Publica Timis a…

- Au mai ramas 11 focare active de Covid-19 in Timiș, dupa ce focarul de coronavirus de la Școala nr. 19 din Timișoara, unde erau trei cadre didactice infectate, a fost stins, transmite Direcția de Sanatate Publica Timiș. A aparut un caz nou la Spitalul de Copii Timișoara, un cadru medical infectat.

- Un focar din Timiș a fost stins, transmite Direcția de Sanatate Publica – DSP. Este vorba despre focarul de la o farmacie privata. Au aparut insa noi cazuri in focarele deja existente. Focarul de la farmacia privata Tonica, din Timișoara, a fost stins. Au aparut in schimb cazuri noi in alte doua focare…