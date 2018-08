Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50.000 de porci au fost uciși de pesta porcina africana, iar in toata țara au fost inregistrate 524 de focare. Sunt informațiile facute publice, miercuri seara, de presedinte Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu. „Sunt inregistrate…

- Comandament pentru gripa aviara, la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila discuta, incepand cu ora 15.00, cu miniștrii responsabili, despre situația din județele afectate de aceste focare. La intalnire urmeaza sa participe reprezentanții ANSVSA-ul, precum și miniștrii de Interne, Aparare, Transporturi,…

- Virusul pestei porcine africane este transmis cel mai adesea de capușe și de paduchi, avertizeaza medicii veterinari. Autoritațile din vestul țarii sunt și ele in alerta dupa ce numeroase focare de pesta au fost depistate in sud și sud-est.

- Stare de alerta in judetul Galati. Autoritatile sanitar-veterinare au descoperit un focar de pesta porcina in comuna Suceveni. Peste 20 de porci au fost ucisi, iar in zona s-au luat masuri de dezinfectie pentru a limita raspandirea virusului.

- Peste 400 de focare de pesta porcina africana (PPA) se inregistreaza la ora actuala in Romania, cele mai multe fiind in judetul Tulcea. Tot aici, doi mari crescatori de porci au fost inchisi, peste 65.000 de porci fiind omorati. Autoritatile sustin ca au luat masuri pentru ca boala sa fie tinuta sub…

- Pesta porcina africana este o boala virala. In mod obișnuit este mortala pentru porcii domestici și mistreți. Nu exista vaccin sau tratament pentru aceasta boala, iar din aceasta cauza provoaca serioase probleme socio-economice in țarile afectate. Virusul rezista cateva luni in mediul inconjurator…

- Autoritatile din judetul Braila, Romania, sunt in alerta de pesta porcina, dupa ce un fermier a anuntat ca jumatate din cei 28 de porci pe care-i creste au murit. Ca masura de precautie, animalele ramase in crescatorie vor fi eutanasiate.

- DSVSA a anuntat ca vineri, 29 iunie 2018, s-a aprobat Strategia de Supraveghere, Prevenire si Control a Pestei Africane Porcine, dupa aparitia, in judetele Tulcea si Satu-Mare, a cazurilor de pesta porcina africana, atat la porcii mistreti, cat si la cei din gospodariile populatiei.