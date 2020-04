Stiri pe aceeasi tema

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Insituția Prefectului, județul Vrancea In județul Vrancea, in data de 19 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 254 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 84 persoane, iar 596 in carantina la…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 548 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 14 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- La nivelul judetului Prahova, in data de 24 martie 2020, sunt monitorizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) 3469 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 381 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore, in timp ce 33 au finalizat perioada de izolare.

- Procurorii din Calafat au deschis vineri patru dosare penale in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce sapte persoane venite in Romania din Italia si Austria nu s-au autoizolat la domiciliu, scrie Agerpres. „La nivelul Parchetului…

- Seful Politiei Romane anunta ca au fost intocmite 19 dosare penale privind infractiuni de zadarnicirea combaterii bolilor, pe numele unor persoane care, dupa ce au venit din zone de risc, nu au respectat masurile de izolare la domiciliu. Cele mai multe dosare au fost intocmite in judetele Alba si Prahova.…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui a organizat in ultima luna o serie de controale impreuna cu reprezentantii Directiei de Sanatate Publica si ai Inspectoratul de Politie Judetean la toate firmele de dezinsectie, deratizare si dezinfectie din judet, in cazul…

- Douasprezece persoane din judetul Vrancea intoarse in tara dupa calatorii in zone de risc pentru epidemia cu noul coronavirus COVID-19 au primit recomandare de izolare la domiciliu, neavand simptomatologie specifica, informeaza un comunicat transmis luni de Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea.…