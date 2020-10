Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 40 de județe, cu 541 de focare, din care 10 focare in exploatații...

- Pesta porcina africana (PPA) persista in judetul Buzau. In ultima luna s-au inregistrat 24 de focare active, sase la porcii domestici iar 18 la cei din mediul salbatic. Localitatile cele mai afectate de virusul pestei porcine domestice sunt Calvini, Glodeanu Sarat si Zarnesti. In cazul mistretilor,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor anunta ca pesta porcina evolueaza in 40 de judete din Romania, iar in prezent sunt 525 de focare. Cele mai afectate sunt Teleorman, Iasi si Satu Mare, menționeaza Mediafax.Potrivit datelor oficiale, vineri, in Romania, pesta porcina…

- Ministrul german al agriculturii, Julia Klockner, a confirmat primul caz de pesta porcina africana de pe teritoriul german, da statul german este pregatit sa raspunda problemei pestei porcine africane, scrie Ziarul Financiar preluat de mediafax. Romania s-a confruntat anul trecut cu o epidemie de…

- In ultimele 10 zile autoritațile de la Direcția Sanitar-Veterinara au confirmat 2 focare de pesta porcina africana la porcul domestic. Este vorba despre localitațile Țigmandru și Craiești. Cum a patruns virusul in aceste zone aflam de la Directorul Executiv Adjunct al DSVSA Mureș, Lucian Goga: Conform…

- Trei nou focare de pesta porcina africana au fost declarate in Timis. Astfel, au fost confirmate doua noi focare de pesta porcina africana la porci domestici in localitațile Criciova și Recaș, respectiv un focar de pesta porcina africa la porci mistreți pe Fondul cinegetic TAPIA, aparținand de Ocolul…

- Din cei 253 capete de mistreți gasiți morți in 24 Fonduri de Vanatoare, 199 capete au fost pozitivi și 54 capete negativi, iar din cele 2393 capete mistreți impușcați in 49 Fonduri de Vanatoare, 96 capete de mistreți, au fost declarați pozitivi, iar 2297 capete mistreți negativi, in urma examenelor…

- Pesta porcina africana evolueaza in 155 de localitați din 29 de județe, cu un numar de 272 de focare, dintre care 4 focare in exploatații comerciale, a anuntat, luni seara, ANSVSA.In alte 12 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți, potrivit mediafax.ro. Citește și: NEBUNIA…