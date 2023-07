Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informeaza proprietarii/deținatorii de porcine, atat din exploatațiile comerciale cat și din gospodariile populației, despre situația referitoare la

- Numarul de focare de pesta porcina africana a inregistrat o „diminuare considerabila” in Uniunea Europeana in 2022, a anuntat Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA).

- Peste 10.000 de porci dintr-o ferma din judetul Satu Mare vor fi ucisi dupa ce s-a depistat un focar de pesta porcina africana, informeaza, luni, Institutia Prefectului.Potrivit sursei citate, prefectul Radu Roca, in calitate de presedinte al Centrului local de combatere a bolilor Satu Mare a convocat…

- Focare de pesta porcina. 14.000 de porci urmeaza sa fie ucisi. Doua focare de pesta porcina au fost depistate in judetul Timis. Unul la o ferma a companiei Smithfield si altul intr-o gospodarie. Urmeaza ca aproximativ 14.000 de porci sa fie ucisi. Autoritatile au stabilit zone de protectie si de supraveghere.…

- Județul Timiș nu scapa de pesta porcina africana, joi, 18 mai, fiind confirmate primele doua focare din acest an. Este vorba despre ferma Smithfield din Cenei ș de o gospodarie din localitatea Opatita. Numai in primul caz, confirmarea focarului inseamna sacrificarea a 17.900 de porci.

- In prezent, la nivel național exista 11 focare active de pesta porcina africana - PPA. Da la prima semnalare a virusului in Romania și pana in prezent, 112 de cazuri au fost confirmate in județul Cluj.

- Un caz de pesta porcina africana a fost confirmat la un mistret impuscat pe un fond de vanatoare administrat de Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AVPS) Tarnava Mare din Odorheiu Secuiesc si aflat pe teritoriul administrativ al comunei Praid, autoritatile dispunand masurile necesare in astfel…

