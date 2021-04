Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Prefecturii Sibiu au anuntat, joi, ca au fost identificate doua focare de pesta porcina africana in comunele Bazna si Velt, in total fiind vorba despre patru porci morti. "Va informam ca in data de 8 aprilie, pe raza judetului Sibiu au fost identificate doua focare de pesta porcina…

- Astazi, 27 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 120 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit orașului Teiuș și cate 2 comunelor Santimbru și Stremț. Localitațile din care provin cele 120…

- Astazi, 18 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 123 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 11 au fost atribuite municipiului Sebeș și cate 1 comunelor Doștat, Pianu și Vințu de Jos. Localitațile din care…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis a anuntat ca a stins, vineri, focarele de Pesta Porcina Africana din mai multe localitati din zona Lugoj–Faget. Este vorba de focarele din localitatile CRICIOVA, JDIOARA, GAVOJDIA, DRINOVA, BOTESTI, BOTINESTI, JURESTI, BUNEA MARE, BICHIGI,…

- Doua focare de pesta porcina africana au fost identificate marti in judetul Sibiu, in comunele Vurpar si Darlos, anunta Prefectura. ''Un focar se afla intr-o exploatatie din comuna Vurpar (in urma mortii unui porc), iar al doilea focar se afla in comuna Darlos (in urma mortii a 18 porci)'',…

- Proprietarii de caini si de pisici din Coreea de Sud isi pot testa pentru noul coronavirus animalul de companie daca acesta prezinta simptome precum febra, tuse sau dificultati de respiratie si a fost expus unor persoane cu COVID-19, a anuntat ieri guvernul metropolitan din Seul, informeaza AFP, preluata…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Sibiu a identificat, luni, un focar de pesta porcina africana in comuna Micasasa, unde au fost ucisi 27 de porci, informeaza un comunicat de presa. "Va informam ca in data de 08.02.2021, pe raza judetului Sibiu a fost…

- Negocierile intre PNL, USR și UDMR sunt in plina desfașurare, iar tensiunile au atins cote incredibile in urma solicitarii UDMR de a avea prefect la Bihor și a USR de a impune prefecții la București, Cluj, Timișoara, Brașov și Alba. Potrivit informațiilor noastre, pentru a liniști apele in PNL, dar…