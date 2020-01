Stiri pe aceeasi tema

- Gripa aviara a fost detectata in fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pana la 40.000 de pasari, potrivit Reuters. Polonia, cel mai mare producator de pasari de curte din Europa conform datelor Eurostat,…

- Polonia si Rusia s-au acuzat reciproc de declansarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, de ''falsificarea'' istoriei si ''subminarea'' relatiilor bilaterale, intr-o serie de afirmatii si comunicate oficiale, informeaza duminica AFP. "Receptam cu ingrijorare si neincredere…

- Curtea Suprema a Poloniei a stabilit joi, intr-o hotarare, ca noul Consiliu National al Magistraturii (KRS) nu ofera garantii ale independentei puterii judiciare fata de puterea politica, punand astfel in discutie o parte a unor reforme controversate ale puterii conservatoare, relateaza AFP.