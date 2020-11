Focare de COVID la Institutul de Psihiatrie, Spitalul de Neurochirurgie și la centrele de servicii sociale Direcția de Sanatate Publica Iași a transmis faptul ca au fost depistate mai multe focare de COVID-19 la mai multe unitați medicale din Iași. Pentru fiecare focar s-au luat masurile sanitare pentru dezinfectarea spațiilor și izolarea cazurilor diagnosticate. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA – Sectia exterioara Barnova, Sectia 2 Paleatie – 35 (27 pacienti si 8 salariati). Angajatii pozitivi sunt izolati la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. Pacientii sunt izolati in spital si monitorizati de medicii unitatii. SPITALUL MILITAR ”DR. CZIHAC” IASI – Sectia ATI – 6 salariati. Masuri: angajatii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a 5 focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA - Sectia exterioara Barnova, Sectia 2 Paleatie - 35 (27 pacienti si 8 salariati). Masuri: Angajatii pozitivi sunt izolati la domiciliu sub monitorizarea medicilor…

- 1. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" - Sectia 1 pavilion 7 jos – 7 salariati. Cazurile pozitive sunt izolate la domiciliu. S-a facut dezinfectia spatiilor si a fost reinstruit personalul. 2. SPITALUL CLINIC "DR. C.I. PARHON" IASI - Sectia Urologie - 4 cadre medicale.Cazurile pozitive…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a 3 focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII SF. MARIA - 4 salariati. Masuri: Cazurile pozitive sunt izolate la domiciliu. Contactii directi au rezultat negativ. SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița pregatește o noua reorganizare, pentru a face loc pacienților Covid-19. Se renunța la doua secții ale spitalului, iar personalul de acolo se va ocupa de pacienții Covid-19. Managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița Gabriel Lazany a anunțat astazi, intr-o…

- La Centrul de Servicii Sociale Targu Frumos au fost diagnosticate 16 cazuri din care opt angajați și opt beneficiari. Beneficiarii pozitivi au fost izolați in centru. Angajații urmeaza sa fie evaluați in serviciile de specialitate. Ancheta este in desfașurare pentru identificarea contacților direcți…

- 32 dintre noile cazuri de imbolnavire cu noul Coronavirus raportate astazi de DSP Buzau au fost inregistrate la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca – Secția exterioara Ojasca. Dintre acestea, 29 cazuri s-au intregistrat in randul pacienților și 3 in randul personalului. In ultimele…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia unui focar Covid-19 in Judetul Iasi. SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA PADURENI GRAJDURI - Sectia III Psihiatrie cronici - 3 pacienti Masuri: Pacientii au fost evaluati de un medic infectionist si izolati in spital,…

- Direcția de Sanatate Publica Iași informeaza cu privire la trei noi focare Covid-19: Agent economic din Iași – 5 cazuri de salariați declarați pozitivi cu Covid-19 in urma testarilor. Masuri: Angajații confirmați au fost izolați la domiciliu, iar contacții direcți și apropiați au fost carantinați. Ancheta…